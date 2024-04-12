وأتت تصريحات بوتين بعد ساعات من شنّ روسيا هجوما واسعا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أوكرانيا، استهدف منشآت طاقة في مختلف أنحائها.

وقال بوتين: "نحن نفترض أنه من خلال هذا الأسلوب، نقوم بالتأثير على القطاع العسكري-الصناعي لأوكرانيا"، وذلك خلال استقباله في الكرملين حليفه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو.

وأضاف الرئيس الروسي أن الضربات تأتي أيضا في إطار الرد على استهداف أوكرانيا منشآت طاقة روسية بسلسلة من الضربات في الآونة الأخيرة.

وأوضح: "رأينا مؤخرا سلسلة من الضربات على مواقع الطاقة العائدة لنا، وكنا مرغمين على الرد"، مؤكدا أن موسكو تفادت استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية خلال فصل الشتاء "لأننا لم نكن نريد أن نحرم المراكز الاجتماعية، المستشفيات... إلخ، من الكهرباء".

وكانت روسيا شنتّ في شتاء العام 2022-2023، ضربات مكثفة طالت منشآت الطاقة الأوكرانية، ما حرم الملايين من التيار الكهربائي والتدفئة لفترات طويلة.

الا أن كمية هذه الضربات انخفضت في الشتاء الماضي، الى أن عاودت موسكو استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية اعتبارا من مارس.

وشنّت روسيا الخميس هجمات واسعة على منشآت الطاقة الأوكرانية، ما أدى الى تدمير محطة للكهرباء في منطقة كييف.