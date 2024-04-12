وذكر البيت الأبيض في وقت سابق أن واشنطن لا تريد أن تتسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها لم تشارك في ضربة جوية ضد قائد عسكري إيراني كبير في دمشق.

وأوضح البيت الأبيض أنه حذر إيران من استخدام هذا الهجوم ذريعة لمزيد من التصعيد في المنطقة.

ماذا حدث؟