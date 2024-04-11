وتتوخى دول في المنطقة والولايات المتحدة حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم محتمل من جانب إيران ردا على ما يُعتقد أنه قصف إسرائيلي بالطائرات الحربية للقنصلية الإيرانية في سوريا في أول أبريل.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز "نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار وعلى اتصال وثيق مع السلطات. سلامة الركاب وأفراد الطاقم هي الأولوية القصوى للوفتهانزا".

وأضاف المتحدث أن الشركة لم تعلن سلفا التعليق مع دخوله حيز التنفيذ يوم السبت الماضي.

قال الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي الأربعاء إن إسرائيل "يتعين أن تعاقَب، وستعاقَب" على مهاجمتها مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.