وأضافت، في بيان: "تم تحقيق الشروط اللازمة لعقد المؤتمر لإطلاق عملية السلام.. كخطوة أولى، سيكون من الضروري تطوير تفاهم مشترك بين الدول المشاركة في ما يتعلق بسبيل المضي قدمًا نحو سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا".

وأعلن وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس في مؤتمر صحفي أن روسيا "لن تحضر المؤتمر".

وقال إن موسكو "لم تخطط للحضور"، لكنه أكد أن "عملية السلام لا يمكن أن تتم بدون روسيا، حتى لو لم تكن موجودة خلال اللقاء الأول".

ومن المتوقع أن يستضيف منتجع بورغنشتوك الاجتماع في الفترة من 15 إلى 16 يونيو. ومن المنتظر أن يجذب كبار المسؤولين الحكوميين من عشرات الدول، في أعقاب الخطة التي وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية السويسري في الأشهر الأخيرة.

وذكرت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" اليومية السويسرية، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي من المتوقع أن يحضر قمة مجموعة السبع في إيطاليا المجاورة يومي 13 و15 يونيو، قد يحضر.

وقالت الحكومة السويسرية إن المحادثات المبكرة بشأن ترتيب المؤتمر شارك فيها الاتحاد الأوروبي ومبعوثون مما يسمى بالجنوب العالمي، بما في ذلك البرازيل والصين وإثيوبيا والهند والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا.

ووصفت روسيا المؤتمر بأنه مشروع "الديموقراطيين الأميركيين" وحزب الرئيس بايدن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة الأنباء "تاس": "وراء كل هذا يقف الديموقراطيون الأميركيون الذين يريدون صورا ومقاطع فيديو لحدث كهذا للإشارة إلى أن مشروعهم +أوكرانيا+ لا يزال من قضايا الساعة".