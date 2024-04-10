وقال قائد سلاح الجو الأوكراني، ميكولا أوليشوك، إن روسيا أطلقت أيضا صاروخين "كروز " من طراز "إسكندر-كيه" وصاروخا باليستيا من طراز "إسكندر-إم،" لكنه لم يوضح مصيرها.

وأضاف أوليشوك عبر تطبيق "تيليغرام" أنه جرى تدمير صاروخين من طراز "كيه.إتش-59" أطلقتهما روسيا باتجاه ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وكشفت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية على تطبيق "تيليغرام" أيضا أنه جرى إسقاط 12 مسيرة فوق ميكولايف، واثنتين فوق أوديسا خلال الليل.

وقد أدى هذا الهجوم إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية للطاقة في ميكولايف حيث انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات، دون تسجيل خسائر بشرية.