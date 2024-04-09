وصرح بلينكن خلال مؤتمر صحافي في واشنطن إلى جانب نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، "كلا، ليس لدينا أي موعد لعملية، على الأقل، موعد تبلغناه من الإسرائيليين"

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تواصل العمل بشكل وثيق مع قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت رويترز عن المسؤول الأميركي قوله إنه تم السماح لعدد 400 شاحنة بالدخول إلى غزة يوم الاثنين، وهو أكبر عدد منذ السابع من الأول الذي اندلعت فيه الحرب.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن موقف بلاده من مبيعات الأسلحة لإسرائيل لم يتغير بعد أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة.