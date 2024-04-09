وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته عبر منصة تلغرام: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار وصاروخ من طراز "نبتون" المضاد للسفن ضد أهداف على أراضي روسيا".

وقالت الوزارة في بيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 4 وحدات مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقتي بيلغورود (طائرتان) وفورونيج (طائرتان)، كما تم تدمير صاروخ "نبتون" أوكراني فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم".

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل مما ورد في التقارير. ولم يصدر بعد تعليق من أوكرانيا.

يشار إلى أن أراضي المقاطعات الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا تتعرض، منذ 24 فبراير 2022، للقصف بشكل دوري من جانب القوات الأوكرانية.