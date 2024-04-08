وخلال ختام البطولة، قدم ترامب عرضا راقصا تفاعل معه الجمهور في أرجاء الملعب.

وقبيل نهاية البطولة التي أقيمت على ملعب "دورال" الخاص به في مدينة ميامي بولاية فلوريدا وسط صيحات الجمهور:"ترامب، ترامب، ترامب"، و"47" في إشارة إلى أنه سيكون الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة.

ورد المرشح الرئاسي بالتلويح بيديه أمام الجمهور، وتوجه إلى المدرجات حيث صافح أنصاره وتحدث إليهم، من ثم توجه إلى منصة إلى منطقة كبار الشخصيات.