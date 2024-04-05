ونقلت صحيفة أوكرانية عن تشاوس قوله: "ربما يكون الوضع اليوم هو الأصعب على الإطلاق، كل يوم يتزايد القصف، واليوم هو مجرد يوم صعب للغاية. هناك عدد كبير من الحرائق والمساكن المتضررة. الأمر يزداد تعقيدًا.. ثم أن الهجوم يشتد، نشعر بذلك".

وفي وقت سابق، صرّح النائب السابق للأمين العام لمجلس الأمن القومي الأوكراني سيرغي كريفونوس، بأن موقف الجيش الأوكراني في محيط مدينة تشاسوف يار على اتجاه باخموت صعب للغاية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في الثاني من أبريل إن القوات الروسية في محور دونيتسك سيطرت على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بالنيران بالقوى العاملة والمعدات، على وجه الخصوص، في منطقة تشاسيف يار.

وصدت القوات الروسية هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه، وبلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 250 عسكريا ودبابتين.

وذكرت تقارير أن قوات روسية مدعومة بنحو 32 عربة مدرعة شنت هجومًا في اتجاه مدينة تشاسوف يار، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إلى الجزء الشرقي من المدينة، الواقعة شرقي قناة دونيتسك،.

وتمكنت القوات الروسية من السيطرة على حزام الغابات القريب من تشاسيف يار بالكامل، وأنها شقت طريقها إلى المباني الأولى في الجزء الشرقي من المدينة.