فقد طالب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الخميس، إسرائيل الاعتذار عن مقتل موظف الإغاثة البولندي داميان سوبول في غزة.

كما طالب توسك إسرائيل بدفع تعويضات لأسرة سوبول كان من بين 7 من عمال الإغاثة قتلوا في غارة جوية على غزة.

وأضاف دونالد توسك في مؤتمر صحفي "سنتوقع.. توضيحا فوريا للملابسات وتعويضا لأقارب الضحايا".

وكان تاسك قال أمس الأربعاء إن الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل موظفي إغاثة في غزة ورد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسببا في "غضب يمكن تفهمه" وتوتر للعلاقات مع وارسو.

وكان نتنياهو قد قال الثلاثاء إن الغارة الجوية التي قتلت موظفين في منظمة وورلد سنترال كيتشن الخيرية مأساوية وغير مقصودة، مضيفا أن "هذا يحدث في الحرب".

وقال سفير إسرائيل لدى بولندا ياكوف ليفني، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء إن "اليمين المتطرف واليسار" في بولندا يتهمان إسرائيل بالقتل المتعمد، مضيفا أن "معاداة السامية ستبقى دائما معاداة للسامية".

وكتب تاسك على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "السيد رئيس الوزراء نتنياهو، والسفير ليفني، أبدت الغالبية العظمى من البولنديين تضامنا كاملا مع إسرائيل بعد هجوم حماس.. اليوم تضعون هذا التضامن أمام اختبار صعب حقا. الهجوم المأساوي على المتطوعين ورد فعلكم (نتنياهو) يثير غضبا يمكن تفهمه".