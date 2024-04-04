وحطمت طائرات مسيرة مبنيين سكنيين في المدينة القريبة من الحدود الروسية والتي تم استهدافها بشكل متكرر خلال أكثر من عامين من الحرب.

وكثفت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة هجماتها الجوية على أوكرانيا، فضربت المناطق الحضرية وشبكة الكهرباء.

وقالت السلطات المحلية إن 3 من المستجيبين الأوائل في خاركيف قتلوا عندما قصفت روسيا مبنى متعدد الطوابق مرتين في تتابع سريع، مضيفة أن 6 أشخاص أصيبوا في ذلك الموقع.

وأصيب مبنى آخر مكون من 14 طابقا بطائرة مسيرة، ما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 69 عاما، وفقا للأسوشيتد برس.

وسبق أن اتهم المسؤولون الأوكرانيون روسيا باستهداف عمال الإنقاذ من خلال ضرب المباني السكنية بصاروخين متتاليين، الأول لجذب الطواقم إلى مكان الحادث والثاني لإصابتهم أو قتلهم، ويُطلق على هذا التكتيك اسم "النقر المزدوج" في المصطلحات العسكرية. استخدم الروس نفس الأسلوب في الحرب الأهلية في سوريا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الجنود الأوكرانيين أسقطوا 11 من أصل 20 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا خلال الليل.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 700 ألف شخص في خاركيف الأسبوع الماضي بعد هجوم صاروخي ضخم على محطة الطاقة الحرارية بالمدينة، لا تزال الإصلاحات مستمرة بالمحطة.