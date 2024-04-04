وقال ستولتنبرغ، متحدثا على خلفية تنامي القلق في أوروبا بشأن الالتزام الأميركي في حلف الناتو: "أؤمن بأميركا وأوروبا معاً في حلف شمال الأطلسي، لأنّنا أقوى وأكثر أماناً معاً".

ويحيي الناتو الخميس ذكرى مرور 75 عاما على تأسيسه في وقت يواجه التحالف الغربي حاجة ملحة للقيام بالمزيد للانتصار بحرب أوكرانيا، وفقا لفرانس برس.

وبينما دعم أعضاء الحلف أوكرانيا الساعية للانضمام إليه عبر تزويدها بأسلحة بقيمة عشرات مليارات الدولارات منذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قبل عامين، تراجعت هذه الإمدادات الآن في ظل السجالات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، القوة الأبرز في الناتو.

ويسعى الحلف أيضا لحماية الدعم المخصص لأوكرانيا تحسبا لعودة محتملة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد انتخابات نوفمبر.

وأثار الرئيس الأميركي السابق مخاوف بين حلفاء بلاده بانتقاده الدعم لكييف بينما أشعل عاصفة سياسية حين أعلن أنه "سيشجّع" روسيا على مهاجمة دول الحلف التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع.