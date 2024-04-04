وأوضحت التقارير أن الهجومين اللذين شنهما مسلحون من جماعة "جيش العدل" استهدفا خلال الليل مقرات للحرس الثوري الإيراني في راسك وتشابهار بإقليم سيستان وبلوشستان.

وأشارت التقارير إلى مقتل 8 مسلحين على الأقل خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

يذكر أن "جيش العدل" جماعة مسلحة سنية تنشط في جنوب شرقي إيران وفي إقليم بلوشستان بغرب باكستان.

واستهدفت إيران في يناير قاعدتين للجماعة في باكستان بالصواريخ، وهو ما قوبل برد عسكري سريع من إسلام اباد التي استهدفت من قالت إنهم مسلحون انفصاليون في إيران.

هجمات متزامنة

ونقلت "إيران إنترناشيونال" عن مساعد وزير الداخلية الإيراني مجيد مير احمدي قوله إن مقر الشرطة التابع لحرس الحدود ومقر الحرس الثوري الإيراني في راسك تعرضا لهجمات متزامنة من قبل "مجموعة إرهابية"، مضيفا أنه تم نصب كمين على الطريق لمنع إرسال قوات مساعدة.

ضحايا الهجمات

وفقًا لعلي رضا مرحمتي، مساعد محافظ إقليم بلوشستان في الشؤون الأمنية، قُتل 3 من قوات الأمن في مقري مدينتي "راسك" و "تشابهار" العسكريين بعد هجوم من جماعة "جيش العدل" المعارضة.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن مقتل نائب قائد مركز الشرطة، عباس مير، في هجوم على مركز شرطة تشابهار.