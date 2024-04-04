وقالت وكالة إرنا الرسمية للأنباء إن جماعة تطلق على نفسها اسم جيش العدل شنت هجمات على مقرات مركز الشرطة رقم 11 بمدينة تشابهار، أسفرت عن مقتل نائب رئيس مركز الشرطة بالإضافة إلى عنصري أمن آخرين.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق، أن هجوماً وقع على مركزين عسكريين وسط مدينة تشابهار جنوب شرق إيران، بينهما مخفر للشرطة، مشيرة إلى أنّ الهجمات نفذتها عناصر مرتبطة بجماعة "جيش العدل" المعارضة.