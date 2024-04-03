ووقع الزلزال خلال ساعة الذروة الصباحية يوم الأربعاء، ما أسفر عن مصرع تسعة أشخاص والحاق أضرار ببنايات وطرق سريعة.

في العاصمة تايبيه تضررت بنايات قديمة بسبب الزلزال، واضطرت مدارسها إلى نقل تلاميذ المدارس لملاعب رياضية وزودتهم بخوذات أمان.

بعض الأطفال احتمى بالكتب المدرسية من الأجسام المتساقطة مع استمرار الهزات الارتدادية.

وفيما بعد، اكتشف ميل بناية مكونة من خمسة طوابق في مقاطعة هوالين، بالقرب من مركز الزلزال البحري، بزاوية 45 درجة، وانهار الطابق الأول منها.

ومن بين المشاهد كان انهمار مياه حمام السباحة فوق أحد البنايات الشاهقة في شكل شلالات، بسبب قوة الاهتزاز.

وأعلنت هيئة الإطفاء الوطنية في تايوان أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم جراء الزلزال الذي وقع قبل الساعة الثامنة صباحا بقليل (بالتوقيت المحلي).

وذكرت صحيفة "يونايتد ديلي نيوز" المحلية أن ثلاثة متنزهين لقوا مصرعهم في انهيارات صخرية بمتنزه تاروكو الوطني، وقضى سائق شاحنة نحبه في نفس المنطقة بعد أن اصطدمت الصخور بالمركبة.

وقالت هيئة الإطفاء إن السلطات فقدت الاتصال مع 50 شخصا على متن حافلات صغيرة بعد أن أدى الزلزال إلى انقطاع شبكات الهاتف.

أكثر من 70 شخصا ما يزالون عالقين، لكن يعتقد أنهم على قيد الحياة، بعضهم في منجم للفحم. كما أصيب 882 خرون من جراء الزلزال.

علقت السلطات خدمة القطارات في أنحاء الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وكذلك خدمة مترو الأنفاق في تايبيه.

لكن الأمور عادت بسرعة إلى طبيعتها في العاصمة، حيث توجه التلاميذ إلى المدارس، وباتت الحركة الصباحية طبيعية.