وأضاف غانتس تعليقا على الاشتباكات التي وقعت بين متظاهرين إسرائيليين والشرطة أمام مبنى الكنيست: "يجب ألا نقبل تجاهل تعليمات الشرطة وكسر الحواجز كما رأينا الليلة الماضية في القدس".

وكتب غانتس في منشور على منصة "إكس" "إن الاحتجاج مشروع والألم مفهوم أيضا، لكن يجب احترام القانون.. نحن أخوة.. شعب واحد في إحدى لحظاته الصعبة يجب ألا نعود إلى السادس من أكتوبر".

ونشرت هيئة البث الاسرائيلية مقاطع فيديو تظهر لجوء الشرطة الإسرائيلية للعنف خلال عملية تفريق المتظاهرين لليلة الثالثة على التوالي للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين، بينهم عدد من أقارب المحتجزين في غزة، مساء أمس الثلاثاء، مطالبين باستقالة نتنياهو، ومتهمين إياه بـ"خيانة" الثقة الشعبية.

وبعد أسابيع من التظاهرات كل سبت في تل أبيب، وحد المعسكر المناهض للحكومة وعائلات المحتجزين في غزة جهودهم للتعبير عن غضبهم كل مساء منذ الأحد أمام الكنيست، حتى أن بعضهم يمضي ليلته في الخيم التي نصبت في المكان.