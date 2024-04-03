وكتب سيرهي ليساك الحاكم الإقليمي للمدينة على تطبيق تيليجرام إن من بين المصابين خمسة أطفال.

وأضاف أن "ثمانية من المصابين نقلوا إلى المستشفى" ووصف إصابتهم بأنها متوسطة.

وكثفت روسيا هجماتها على أوكرانيا في الآونة الأخيرة ونفذت في 22 مارس أكبر هجمة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال الحرب التي اندلعت منذ أكثر من عامين، كما زادت من استخدام الصواريخ الباليستية التي يصعب اعتراضها.