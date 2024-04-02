وقال ألبانيزي: "اتصلت بالسفير الإسرائيلي لأطلب منه محاسبة كاملة بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة".

وأضاف: "أقدم التعازي لأسرة وأصدقاء عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم التي قتلت في غزة".

وكان المكتب الإعلامي لحماس قد أعلن في وقت متأخر من أمس الاثنين أن مالا يقل عن خمسة موظفين من منظمة وورلد سنترال كيتشن غير الحكومية قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر متحدث باسم المكتب أن من بين قتلى الضربة التي استهدفت دير البلح في وسط القطاع أشخاصا من بولندا وأستراليا ومواطنا بريطانيا، مضيفا أن فلسطينيا قتل أيضا.

وقالت المنظمة على موقع إكس "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن أعضاء من وورلد سنترال كيتشن قُتلوا في هجوم للجيش الإسرائيلي في أثناء عملهم لدعم جهودنا الإنسانية لتوصيل الغذاء في غزة. هذه مأساة. عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون ينبغي ألا يكونوا هدفا أبدا".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يجري مراجعة شاملة على أعلى المستويات للوقوف على ملابسات هذا الحادث "المأساوي".

وجاء في البيان "يبذل جيش الدفاع الإسرائيلي جهودا كبيرة لإتاحة توصيل المساعدات الإنسانية بأمان، ويعمل عن كثب مع وورلد سنترال كيتشن في جهودها الحيوية لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان غزة".