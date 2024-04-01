وأقرّ البرلمان الاتحادي في مقديشو السبت عدة تعديلات دستورية تقول الحكومة إنها ضرورية لتأسيس نظام سياسي مستقر.

ويقول معارضون منتقدون للتعديلات إنها تركز السلطة في الذراع التنفيذية.

وتشمل التعديلات انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء دون موافقة برلمانية.

وقال مجلس وزراء الولاية في بيان "بونتلاند ستتحرك بشكل مستقل لحين وجود حكومة اتحادية لها دستور متفق عليه في استفتاء نشارك فيه".

والخلاف يشكل عثرة أخرى أمام الرئيس حسن شيخ محمود الذي يواجه بالفعل صعوبات جمة لإنهاء تمرد جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وإخماد القرصنة وبسط الهيمنة الاتحادية على البلاد بما يشمل أرض الصومال "صوماليلاند" بعد أن وافقت على تأجير ميناء لإثيوبيا.