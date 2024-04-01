وقال إمام أوغلو في كلمة لأنصاره في وقت متأخر يوم الأحد: "حققنا الفوز في انتخابات رئاسة بلدية المدينة".

وأضاف: "من لا يفهمون رسالة الشعب سيخسرون في نهاية المطاف".

من هو إمام أوغلو؟

• يبلغ من العمر 53 عاما.

• ولد في قرية جيفيزلي التابعة لمنطقة أكشابات في ولاية طرابزون.

• درس في جامعة إسطنبول وتخرج من قسم إدارة الأعمال عام 1994.

• متزوج ولديه 3 أولاد.

• والده مؤسس فرع حزب الوطن الأم بزعامة رئيس وزراء تركيا الراحل تورغوت أوزال في طرابزون، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

• رجل أعمال سابق دخل مجال العمل السياسي في 2008.

• يعتبره محللون منافسا رئاسيا محتملا.

• أصبح رئيسا لبلدية بيليك دوزو في إسطنبول قبل 10 سنوات.

• تولى رئاسة بلدية إسطنبول عام 2019 بعد منافسة شرسة مع بن علي يلدرم مرشح حزب العدالة والتنمية.

• حكم عليه في العام 2019 بالسجن لعامين ونصف بتهمة إهانة مسؤولين، ولم تصدر محكمة الاستئناف حكمها بعد في القضية.

• في العام الماضي، فتحت محكمة أخرى قضية ضد إمام أوغلو بتهمة التلاعب في مناقصات، وفقما ذكرت "رويترز".

• يحاكم إمام أوغلو بتهمة تزوير عقد مالي نهاية عام 2015 حين كان رئيسا لبلدية بيليك دوزو وهو ما ينفيه.

• شغل عضوية مجلس إدارة نادي "طرابزون سبور" بين عامي 2002 و2003.