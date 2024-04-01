وقال أردوغان في كلمة لأنصاره في أنقرة: "لم نحقق النتائج المرجوة من الانتخابات المحلية".

وأضاف الرئيس التركي: "الانتخابات المحلية ليست النهاية بالنسبة لنا لكنها نقطة تحول".

وشدد على أنه "سنحاسب أنفسنا بعد نتائج الانتخابات المحلية وسندرس الرسائل الصادرة عن الشعب".

وأشار إلى أن دورة الانتخابات التي ترجع إلى أيار الماضي، وأنهكت الاقتصاد التركي، انتهت الآن.

وجاءت تصريحات أردوغان بعدما أعلن عمدة إسطنبول ومرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو فوزه في الانتخابات المحلية بالمدينة.

وأفاد إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الحالي ومرشح حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا: "حققنا الفوز في انتخابات رئاسة بلدية المدينة".

وأكد أنه يتقدم التصويت بأكثر من مليون صوت بعد إحصاء 96 في المئة من بطاقات الاقتراع.