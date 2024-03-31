وأوضحت القناة أن إمام أوغلو حصل على 49.09 بالمئة من الأصوات بعد فرز 3.67 بالمئة من صناديق الاقتراع. وحصل مراد قوروم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 42.83 بالمئة.

وتخوض أحزاب المعارضة الانتخابات هذه المرة بشكل منفرد، بعدما كانت قد خاضت الانتخابات قبل 5 سنوات من خلال تحالف ضمها وتمكنت عن طريقه من تحقيق نجاحات لافتة.

وأكرم إمام أوغلو من حزب "الشعب الجمهوري"، وفاز في انتخابات عام 2019 في إسطنبول بدعم من تحالف حزب "الشعب الجمهوري" والحزب "الصالح"، وحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد.