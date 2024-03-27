ويترقب المسؤولون الفيدراليون انعكاس تلك الأحكام الصارمة على الدورات الانتخابية المقبلة، وسط توقعات بأن تكون بمثابة رادع فعال للمجرمين المحتملين.

فكيف سيكون الحال في الانتخابات القادمة، وسط أجواء أكثر سخونة عن ذي قبل؟

ينفي كبير الباحثين في معهد هدسون والضابط السابق في المخابرات العسكرية مايكل بريجنت، خلال حواره مع "أميركا اليوم" على "سكاي نيوز عربية" وجود تهديدات أمنية تلوح في الأفق.

لم تقم عناصر "FBI" أو وكالات أمنية أخرى برصد أي تهديد من عناصر معينة.

على وكالة إنفاذ القانون تطبيق القانون تجاه العناصر المشوشة والمهددة وأن لا تكون انتقائية مثلما حدث منذ 7 أكتوبر مع المؤيدين للفلسطينيين.

وجود تفرقة بين المراقبين الجمهوريين والديمقراطيين.

وجود شكوك تدور حول نزاهة نظام الانتخابات في الولايات المتحدة.

لن يتوقف الأميركيون عن السؤال حول نتائج الانتخابات خاصة أنهم يشعرون بالخطر بصرف النظر عمن سيفوز وبصرف النظر عما إذا كان هناك شكوك من الجمهور أم لا.

يشوب عملية الاقتراع الكثير من المخالفات التي من المفروض إعادة النظر فيها التي تدعو إلى الشك والتساؤل ويضع مكانة الولايات المتحدة على المحك داخليا وعلى الصعيد الدولي.

من جهتها، تُندد الباحثة السياسية، إيمي تاركانيان بأن ما فعلته الإدارة السابقة وتأجيجها للأخبار الزائفة ساهم بشكل كبير في تعزيز الانطباع العام حول مدى مصداقية انتخابات.

تعرض العاملين في الانتخابات الى التحرشات والتهديدات النفسية والبدنية في الدورتين الأخيرتين.

إمكانية مزيد تأزم الوضع خاصة وأن كل مقاطعة وبلدة لها أنظمتها الخاصة بها فيما يتعلق بالانتخابات.

وجود تساؤلات حول التباينات التي ستحدث بسبب اختلاف النظم عن بعضها.

يقع اللوم على الحزبين فيما يتعلق الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية.

تعمد ترامب التظليل في ذكر حقيقة النتائج الانتخابية خاصة في الولايات التي تعد محل تساؤل.

تهديدات لموظفي الانتخابات