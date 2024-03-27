وعلقت السلطات عمليات البحث عنهم حتى صباح الأربعاء.

وقال ويس مور، حاكم ولاية ماريلاند، إن طاقم السفينة ارسل نداء استغاثة قبل لحظات من تحطم الجسر، ما مكن السلطات من الحد من حركة مرور المركبات على الجسر.

واصطدمت ضخمة سفينة بالجسر في الساعة 1:30 صباحا، واشتعلت فيها النيران قبل أن تغرق وتتسبب في سقوط عدة مركبات في المياه، وفقا لمقطع مصور نشر على موقع إكس.

وأضاف مور: "رغم توجه السفينة نحو الجسر بسرعة كبيرة للغاية، كان لدى السلطات ما يكفي من الوقت لمنع السيارات من الصعود فوق الجسر".

وقال: "هؤلاء الناس أبطال، لقد أنقذوا أرواحا في الليلة الماضية".

وأعلن الكولونيل رولاند إل بتلر جونيور، المشرف على شرطة ولاية ماريلاند، تعليق مهمة البحث والإنقاذ وانتقالها إلى مهمة بحث وانتشال.