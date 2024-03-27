من المتوقع أن يساعد القرار المثير للجدل اليابان على بيع أسلحة عالميا، ما سيؤمن دور طوكيو في مشروع الطائرات المقاتلة المشتركة، ويأتي ذلك ضمن التحرك لبناء صناعة أسلحة يابانية، وتعزيز دورها في الأمن العالمي.

كما وافق مجلس الوزراء على مراجعة المبادئ التوجيهية الخاصة بمعدات الأسلحة ونقل التكنولوجيا في اليابان للسماح ببيع الأسلحة الفتاكة المنتجة بشكل مشترك إلى دول أخرى غير شريكة.

لماذا تخلت اليابان عن نهجها السلمي؟