وأضاف في بداية اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "في غزة اليوم، عددالضحايا المدنيين مرتفع للغاية وحجم المساعدات الإنسانية منخفض للغاية".

وأردف "غزة تعاني كارثة إنسانية".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي "موقف حماس يتطلب منا أن نتكاتف في الجهود العسكرية والسياسية للضغط عليها".

يأتي الاجتماع فيما تراجعت العلاقات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوى لها خلال الحرب.

كما يأتي بعد أن ألغى نتنياهو، يوم الاثنين، زيارة منفصلة إلى واشنطن لاثنين من كبار مساعديه اللذين كان من المقرر أن يستمعا إلى أفكار أميركية بشأن بدائل تتعلق بالعمليات.

ويبحث أوستن مع غالانت سبل هزيمة حماس دون القيام بغزو بري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين البلدين.

وفي وقت سابق من الاثنين، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الزيارة احتجاجا على قرار مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وقرارها عدم استخدام حق النقض "الفيتو"، وتم تمرير القرار بأغلبية 14 صوتا دون معارضة.

واتهم نتنياهو الولايات المتحدة بـ"التراجع" عن "موقف راسخ" بالسماح للتصويت بالمرور دون ربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن المحتجزين في غزة.

ويشير النزاع إلى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع استمرار الهجوم العسكري على غزة، الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.