أظهرت صور المراقبة المرورية سيارة طراز "رينو" بيضاء اللون على الطريق السريع وهي على بعد حوالي 70 كيلومتر عن العاصمة موسكو وبالتحديد قرب قرية باشكينو في حي نارو-فومينسك بمقاطعة موسكو.

وقد بلغت سرعة سيارة الإرهابيين في الساعة 21:08 بتوقيت موسكو يوم 22 مارس 141 كم/ ساعة، بينما تصل السرعة القصوى المسموحة لسيارات الركاب إلى 90 كم/ ساعة فقط.

وفي نفس السياق ، ألقت السلطات الروسية القبض المتهم الـ8 في الهجوم الإرهابي والمدعو عليشر قاسيموف ، على خلفية تأجير شقة سكنية لمنفذي الهجوم في الـ22 من شهر مارس الجاري.

كما أوقفت محكمة باسماني المشاركين الأربعة بتهمة تنفيذ الهجوم الإرهابي بشكل مباشر وهم: داليرجون بارتوفيش ميرزويف، محمد صوبير فايزوف، مورودالي سعيد كرامي رجب علي زاده، فريدون شمس الدين.

وتداولت وسائل الإعلام لقطات تظهر لحظة إلقاء القبض على منفذي هجوم "كروكس سيتي هول" الإرهابي في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو.

وأدى الهجوم الدامي على قاعة الحفلات في موسكو، إلى مقتل 139 شخصا. كما يعد أعنف هجوم تشهده روسيا منذ سنوات.