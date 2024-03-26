جاءت تصريحات ترامب المرشح الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر، في اليوم الذي امتنعت فيه واشنطن عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار دعا إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.

وقال ترامب وفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هايوم"، "عليكم أن تنجزوا الحرب. أن تنهوها. يجب أن تنتهوا منها".

وأضاف "أقول إن على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية لأنكم تخسرون تأييد قسم كبير من العالم، تخسرون الكثير من التأييد. يجب إنهاء الحرب وإنجاز المهمة".

وعندما سُئل عن كيف كان سيكون رده على هجوم حماس، قال ترامب للصحيفة "كنت سأرد بالطريقة نفسها التي ردت بها إسرائيل إلى حد كبير"، لكنه أعرب عن قلقه بشأن الانطباع أو الصورة العامة التي تخلفها الحرب التي حولت فيها الضربات الإسرائيلية قطاع غزة في معظمه الى أنقاض.

وفي وقت سابق من الاثنين، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول مطلب له لوقف إطلاق النار في غزة، حيث أثارت الولايات المتحدة غضب إسرائيل بامتناعها عن التصويت. وردت إسرائيل بإلغاء زيارة وفد رفيع المستوى لواشنطن في أقوى اشتباك علني بين الحليفين منذ بدء الحرب.

14 صوتا وامتناع أميركي

وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 14 صوتًا مقابل صفر في المجلس المكون من 15 عضوًا بعد أن قررت الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض (الفيتو) على هذا الإجراء، الذي طالب أيضًا بالإفراج عن جميع الرهائن الذين تم أسرهم خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل. دوت القاعة بالتصفيق الحاد بعد التصويت.

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرارات مجلس الأمن السابقة لوقف إطلاق النار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الفشل في ربطه مباشرة بالإفراج عن الرهائن، والفشل في إدانة هجمات حماس، وحساسية المفاوضات الجارية.

زعم المسؤولون الأميركيون أن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مرتبطان ببعضهما البعض، في حين فضلت روسيا والصين والعديد من أعضاء المجلس الآخرين الدعوة غير المشروطة لوقف إطلاق النار.

قرار غير مشروط

يطالب القرار الذي تمت الموافقة عليه يوم الاثنين بإطلاق سراح الرهائن، لكنه لا يجعل ذلك شرطا لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان الذي ينتهي في أبريل.

قالت حماس إنها ترحب بخطوة الأمم المتحدة لكنها قالت إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون دائما.

يأتي قرار الولايات المتحدة بالامتناع عن التصويت في وقت تتزايد فيه التوترات بين إدارة الرئيس جو بايدن ونتنياهو بشأن استمرار إسرائيل في الحرب، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين والكميات المحدودة من المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة.

كما اختلف البلدان بشأن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية وعنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتوسيع المستوطنات هناك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العداء المعروف بين نتنياهو وبايدن – والذي يعود تاريخه إلى فترة ولاية بايدن كنائب للرئيس – تعمق بعد أن شكك بايدن في استراتيجية إسرائيل في مكافحة حماس.

ثم أشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، حليف بايدن، إلى أن نتنياهو لا يعمل لصالح إسرائيل، ودعا إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة. أبدى بايدن موافقته على تصريحات شومر، مما أثار توبيخا من نتنياهو.

خلال زيارته للولايات المتحدة، كان من المقرر أن يقدم الوفد الإسرائيلي لمسؤولي البيت الأبيض خططه لاجتياح بري محتمل لرفح، وهي مدينة تقع على الحدود المصرية في جنوب غزة حيث لجأ أكثر من مليون مدني فلسطيني إلى مأوى هربًا من الحرب.

قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة كانت "ثابتة" في دعمها لوقف إطلاق النار كجزء من صفقة الرهائن. قال كيربي: "سبب امتناعنا عن التصويت هو أن نص القرار لم يدن حماس".

وقال إن الإدارة "تشعر بخيبة أمل كبيرة" إزاء إلغاء المحادثات حول "البدائل القابلة للتطبيق" للغزو البري لرفح.

جاء التصويت بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار رعته الولايات المتحدة يوم الجمعة كان من شأنه أن يدعم "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" في الصراع بين إسرائيل وحماس. أظهر هذا القرار وجود صلة ضعيفة بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، مما تركه مفتوحاً للتأويل، ولم يحدد إطارا زمنيا.

تحذير أميركي

حذرت الولايات المتحدة من أن القرار الذي تمت الموافقة عليه يوم الاثنين قد يضر بالمفاوضات الرامية إلى وقف الأعمال العدائية، مما يزيد من احتمال استخدام حق النقض مرة أخرى، من قبل الأميركيين هذه المرة. تشمل المحادثات الولايات المتحدة ومصر وقطر.

ولأن شهر رمضان سينتهي الشهر المقبل، فإن مطلب وقف إطلاق النار سيستمر لمدة أسبوعين فقط، على الرغم من نص المسودة على ضرورة أن يؤدي وقف القتال إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

قالت السفيرة الأميركية ليندا توماس - غرينفيلد إن القرار "تحدث صراحة عن دعم الجهود الدبلوماسية الجارية"، مضيفة أن المفاوضين "يقتربون من التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار مع إطلاق سراح جميع الرهائن، لكننا لم ننتهي منذ ذلك بعد".

وأضافت: "لذلك، اليوم، أطلب من أعضاء هذا المجلس والدول الأعضاء في كل منطقة من العالم أن يتحدثوا علنًا ويطالبوا بشكل لا لبس فيه بأن تقبل حماس بالاتفاق المطروح على الطاولة".

قالت توماس - غرينفيلد إن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت لأنه تم تجاهل "بعض التعديلات" التي طلبتها الولايات المتحدة، بما في ذلك إضافة إدانة لحماس.

حظي القرار الذي تقدم به أعضاء المجلس العشرة المنتخبون بدعم روسيا والصين والمجموعة العربية التي تضم 22 دولة في الأمم المتحدة.