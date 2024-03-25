وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته إنه لم يكن هناك مذكرات اعتقال بحق المهاجمين مما يعني أنه كان بوسعهم السفر بحرية بين تركيا وروسيا وإنهم عاشوا في موسكو لفترة طويلة.

وأردف أن اثنين من المهاجمين غادرا تركيا إلى موسكو في نفس الرحلة في الثاني من مارس 2024.

وأودى الهجوم الدامي بحياة أكثر من 143 شخصا وأصيب فيه العشرات، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه لاحقا.