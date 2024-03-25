وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن الجيش الروسي، خلال 24 ساعة، الحق الهزيمة بثلاثة ألوية عسكرية أوكرانية في محور خيرسون.

وأضافت إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت، خلال يوم واحد، ما يصل إلى 103 طائرات أوكرانية مسيرة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن 110 جنود أوكرانيين قتلوا في محور جنوب دونيتسك خلال يوم واحد، بالإضافة إلى 120 آخرين قتلوا في محور أفدييفكا، و175 في محور دونيتسك.

وبينما لم يتناول تقرير الوزارة أي معلومة بشأن الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة على البنى التحتية للطاقة في لفيف وأوديسا أو على كييف، أعلنت أوكرانيا اليوم الاثنين تعرض العاصمة الأوكرانية لهجمات صاروخية روسية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن روسيا أطلقت صواريخ على كييف للمرة الثالثة خلال 5 أيام، في ظل تصعيد واضح للقصف الجوي للمدن الأوكرانية من قبل القوات الروسية، مع استمرار الحرب في عامها الثالث.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن 7 أشخاص أصيبوا في الهجوم على العاصمة الأوكرانية، ونقل اثنان منهم إلى المستشفى.

وأفاد سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، بأن روسيا أطلقت صاروخين باليستيين على كييف من شبه جزيرة القرم في الهجوم الذي وقع في وضح النهار، لكن تم اعتراضهما فوق المدينة.

وأشار بوبكو إلى أن منطقة بيشيرسكي كانت الأكثر تضررا.