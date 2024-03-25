وشدد الكرملين على أنه لن يعلق قبل اكتمال التحقيقات بشأن الهجوم.

جاء ذلك ردا على طلب للتعليق على بيان لتنظيم داعش أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم الذي أسقط أكثر من 130 قتيلا.

كما أحجم الكرملين عن الرد على سؤال حول معاملة 4 من المشتبه بهم المحتجزين، الذين تم تداول صور لهم وتظهر عليهم إصابات تشير على ما يبدو إلى تعرضهم للضرب أو للإيذاء الجسدي، وفقا لرويترز.

وقال "التحقيقات جارية. لم تصدر بعد رواية متماسكة. نتحدث فقط عن بيانات أولية"، بحسب فرانس برس.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي زيارة موقع الهجوم.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول هوية المعتقلين السبعة الآخرين: "التحقيق جارٍ ومن الخطأ للغاية أن تدلي الإدارة الرئاسية بأي تعليقات أثناء التحقيق. لن نفعل هذا"، بحسب موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين لا يشارك حاليا في النقاش حول إلغاء وقف عقوبة الإعدام في روسيا.

وأضاف بيسكوف: "هناك الكثير من الأشياء العاطفية والهستيرية والاستفزازية على الإنترنت الآن، ومن الواضح أن هذه المأساة البشعة تثير الكثير من المشاعر، ولكن لسوء الحظ، يُظهر عالمنا أنه لا توجد مدينة واحدة أو دولة واحدة محصنة بشكل كامل من خطر الإرهاب".

وأجاب بيسكوف، عندما سئل عما إذا كان الكرملين قد تم تزويده بمعلومات استخبارية محددة من وكالات الاستخبارات الأميركية بشأن الهجوم الإرهابي المخطط له، قائلا: "لا يتم تقديم المعلومات الاستخبارية إلى الكرملين أبدًا، يتم تقديمها من خلال قنوات لأجهزة الاستخبارات، من جهاز استخبارات إلى جهاز استخبارات. لذلك، تنتمي هذه المعلومات إلى فئة المعلومات الحساسة، التي لا يتم الكشف عنها بالطبع".