ترامب يعتزم الطعن في الحكم، لكن عليه في المقام الأول أن يودع المبلغ في حساب تديره محكمة الاستئناف أو أن يقدم سند كفالة بكامل المبلغ، وقد رفضت عشرات شركات التأمين طلباته للحصول على مساعدة.

والسؤال.. ماذا يمكن أن يحدث لترامب في حال لم يدفع الكفالة في وقتها؟.

يشير الباحث السياسي جون زغبي خلال مداخلته لأميركا اليوم على "سكاي نيوز عربية" إلى إمكانية انطلاق المدعية العامة لولاية نيويورك في مصادرة ممتلكات دونالد ترامب في حال لم يتم إيداع المبلغ المطلوب في حساب المحكمة.

محاولة المدعية العامة لولاية نيويورك الوصول إلى الأصول المالية ومصادرة ممتلكات ترامب التي تصل الى 464 مليون دولار وفقا لقانون الولاية.

تعريض دونالد ترامب سمعته إلى المهانة في حال لم يتمكن من دفع المبلغ المطلوب في الآجال المحددة من قبل المدعية العامة.

وجود بعض الإجراءات التي يجب القيام بها قبل مصادرة ممتلكات ترامب والتي قد تستغرق فترة حتى يتم إحصاؤها وتقييمها.

لا يمكن للقضايا التي يواجهها ترامب أن تساعده في كسب أصوات المستقلين والشباب والنساء في الأرياف وهي الفئات الهامة والتي يحتاجها كل من بايدن وترامب للفوز.

تأخر ترامب عن جو بايدن بنسب بسيطة وقليلة في الانتخابات الاميركية بحسب إستطلاعات الرأي الأخيرة.

لا تزال قاعدة ترامب الشعبية المخلصة له متينة و لا يمكنها أن تهتز.

كابوس الغرامات القضائية

25 مارس هو الموعد النهائي أمام "ترامب" لدفع الغرامات الصادرة في قضية الاحتيال المدني في نيويورك.

ترامب ملزم قانونيا بدفع غرامات قضائية متراكمة تقدر بـ464 مليون دولار أو تقديم سند قانوني للاستئناف.

ما الذي قد يواجهه ترامب إن لم يدفع الغرامات؟

المدعية العامة في نيويورك لوحت بمصادرة أصوله ما قد يضر بصورته كمرشح للانتخابات الرئاسية.

الحسابات المصرفية:

قد تكون مصادرتها الإجراء الأسرع والأقل تعقيدا لتحصيل الغرامات القانونية.

المباني والشركات:

قد تكون مصادرة الأصول غير المنقولة عملية بالغة التعقيد ويصعب تطبيقها خارج نيويورك.

ترامب طلب منحه وقتا لبيع بعض من الممتلكات بذريعة تفادي بيعها بثمن بخس.