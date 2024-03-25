كذلك أفادت وكالة فرانس برس بسماع عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى انطلاق صافرات الإنذار في كييف.

وقالت الوكالة دوّت عدة انفجارات صباح الإثنين في وسط كييف بعد انطلاق صافرات إنذار في العاصمة الأوكرانية مشيرة إلى غارة روسية.

وأضافت أنه سمع دوي 5 انفجارات على الأقل قرابة الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على مواقع التواصل "انفجارات في كييف، توجهوا إلى الملاجئ فورا"، بحسب فرانس برس.

وقالت سلطات مدينة كييف إن حطام صاروخ سقط في منطقة بوسط المدينة، صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى وقوع أضرار بمبنى سكني وذلك بعد سلسلة من الانفجارات في كييف، وفقا لرويترز.

وكانت روسيا قصفت مؤخرا أكثر من منطقة في أوكرانيا، ومن بينها لفيف وأوديسا، حيث ألحقت أضرار بالبنية التحتية للطاقة في المدينتين.

وأفادت إدارة أوديسا، على منصة تلغرام، إن المدينة والمنطقة تعرضتا لهجوم بعدة موجات بطائرات مسيرة أطلقتها روسيا، مشيرة إلى أنه تم إسقاط 4 منها فوق منطقتي أوديسا وميكولايف المجاورة.

وأضافت الإدارة أن الحطام الناجم عن سقوط طائرة مسيرة أدى إلى نشوب حريق في منشأة الكهرباء وتم إخماده على الفور.