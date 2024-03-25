أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالات منفصلة مع نظيريه التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، السبت، ووعد بـ"تعاون أوثق" في مكافحة الإرهاب في أعقاب الهجوم المميت على الحفل الموسيقي في موسكو، وفقا لبيان الكرملين.

ويرى خبراء تحدثوا لـ"سكاي نيوز عربية" أن موسكو ستسعى خلال الفترة المقبلة لتنفيذ ضربات أكثر عمقا للإرهاب خارج الحدود بالتنسيق بين القوى الإقليمية والحلفاء الدوليين.

هجوم موسكو:

* وقع هجوم إرهابي في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو في 23 مارس 2024.

* أسفر الهجوم عن مقتل 93 شخصًا على الأقل وإصابة 145 آخرين.

* تمّ القضاء على المهاجمين الثلاثة خلال العملية الأمنية

* ترى روسيا أن الحادث عمل إرهابي، واتّهمت أوكرانيا بالمسؤولية.

محاولة توظيف الحادث

يقول الكاتب والباحث السياسي درويش خليفة أن موسكو ستحاول الاستفادة من الحادث لتدويله على غرار هجمات 11 سبتمبر.

ويقول خليفة في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية":

* ركز الإعلام الروسي على قدوم المهاجمين عبر تركيا، محمّلاً أنقرة جزءًا من المسؤولية.

* عانت تركيا من هجمات إرهابية من جهات قريبة من موسكو.

* تتواجد قوات روسية مع "قسد" في مناطق سورية، بينما تصنف تركيا "قسد" كإرهابية.

* تتواجد قوى إرهابية في إدلب، بحسب روسيا، تشكل تهديدًا للطرفين.

* تسعى روسيا لإصلاح العلاقات بين دمشق وأنقرة.

فرص التسوية السياسية

يربط خليفة بين التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وفتح الفرصة أمام تسويات سياسية أوسع مع سوريا وتركيا، يقول خليفة:

* لعبت روسيا دورًا في إعادة العلاقات العربية مع الأسد.

* قد تكون حادثة موسكو فرصة لتسوية الخلافات التركية-السورية.

* عقبات التسوية:

* تملك تركيا أوراق قوة كبيرة، ولن تتخلى عنها دون مقابل.

* تُشكل ملفات اللاجئين والمقاتلين السوريين عائقًا أمام التسوية.

* تسعى تركيا لتعاون أمني مع روسيا، وليس تنسيقًا تامًا.

* قد تُشكل حادثة موسكو فرصة لتسوية الخلافات بين روسيا وتركيا، لكنّ ذلك يواجه عقبات كبيرة.

* من المرجّح أن نشهد آلية جديدة للتعاون الأمني بين البلدين.

خريطة التعاون الروسي لمواجهة الإرهاب

من جانبه يقول الباحث السياسي الروسي أندريه أنتيكوف لـ"سكاي نيوز عربية" إن بلاده تشارك بفاعلية في عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا، وتُقدم الدعم اللوجستي والاستخباراتي لعدد من الدول في مكافحة الإرهاب، ومن المفترض أن تعزز من جهودها بعد الحادث الدامي لصد أي محاولات مرتقبة.

بحسب أنتيكوف:

* يشهد مجال مكافحة الإرهاب في سوريا تنسيقًا بين روسيا وسوريا وتركيا، وإن كان هذا التنسيق يواجه بعض التحديات.

* بدأ التعاون بين روسيا وسوريا في مجال مكافحة الإرهاب عام 2015، عندما بدأت روسيا بتقديم دعم عسكري للحكومة السورية في حربها ضد الجماعات الإرهابية.

** تضمن هذا الدعم غارات جوية، وتقديم مستشارين عسكريين، وتدريب القوات السورية.

* لعبت روسيا دورًا رئيسيًا في هزيمة تنظيم داعش في سوريا.

* ساعدت روسيا في تدريب وتجهيز القوات السورية لمكافحة الإرهاب.

* قدمت روسيا دعمًا جويًا للقوات السورية في عملياتها ضد الجماعات الإرهابية.

* تشاركت روسيا وسوريا المعلومات الاستخباراتية حول الجماعات الإرهابية.

* من المتوقع أن يستمر التنسيق بين روسيا وتركيا وسوريا في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة في ظل استمرار وجود الجماعات الإرهابية في سوريا.

* من المهم أن تعمل الدول الثلاث على حل التحديات التي تواجهها من أجل تعزيز التعاون.

* يمكن أن يلعب التنسيق بين الدول الثلاث دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار في سوريا.