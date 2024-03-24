ولم يشر بيان الجيش إلى كيفية ضرب الأهداف، لكن حاكم سيفاستوبول المعين من قبل روسيا قال في وقت سابق، الأحد، إن أوكرانيا شنت هجوما جويا كبيرا وقال إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من 10 صواريخ فوق الميناء الواقع بشبه جزيرة القرم.

وقال الجيش: "نجحت قوات الدفاع الأوكرانية في ضرب سفينتي الإنزال الكبيرتين آزوف ويامال ومركز اتصالات والعديد من منشآت البنية التحتية للأسطول الروسي في البحر الأسود، وذلك في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا".