لكن خبيرا بارزا قال إن الأمر المفاجئ وغير المعتاد أن يضع المهاجمون خطة هروب وينفذوها بدلا من مواصلة الهجوم إلى أن يتم القضاء عليهم.

وأصدر تنظيم داعش بيانات أعلن فيها مسؤوليته عن هجوم الجمعة الذي قال محققون روس إنه أودى بحياة 133 شخصا، ونشر التنظيم صورة لمن قال إنهم المسلحون الذين نفذوا الهجوم.

ولم تكشف روسيا عمن تعتقد أنه يقف وراء الهجوم الضخم، لكنها ذكرت، من دون تقديم أدلة، أن للجناة صلات في أوكرانيا.

وقالت إن المسلحين فروا بسيارة وأُلقي القبض عليهم بعد ساعات قرب الحدود الأوكرانية، فيما نفت كييف بشدة ضلوعها في الهجوم، وتدافع أوكرانيا عن أراضيها من الاجتياح الروسي منذ عام 2022.

وقال آدم دولنيك الخبير الأمني التشيكي الذي يدرس هجمات سابقة لجماعات متشددة في الهند وكينيا وروسيا وغيرها إن إعلان تنظيم داعش مسؤوليته يبدو جديرا بالتصديق، إلا أن "ذلك لن يثني الروس عن الاستفادة من ذلك في أجندة سياساتهم الخارجية في مواجهة أوكرانيا والغرب".

هجمات سابقة لداعش