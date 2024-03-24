وانتُخب ديتلينغ، المرشح الوحيد، بالإجماع زعيما للحزب في اجتماع للمندوبين في لانغنثال شمالي سويسرا.

وكان هذا النائب (43 عاما) الذي يمثّل كانتون شفيتس مديرا لحملة الحزب الذي هيمن إلى حد كبير على الانتخابات البرلمانية السويسرية في أكتوبر الماضي.

وقال ديتلينغ بعد تعيينه "سنواصل مستقبلا الدفاع عن حريتنا واستقلالنا ولن نسمح لحكّام أجانب بأن يُضايقونا".

وأضاف "في سويسرا، الشعب هو الذي يحكم وليس البيروقراطيون".

وكان الزعيم السابق لليمين المتطرّف، ماركو كييزا، أعلن في ديسمبر الماضي أنه سيتنحّى عن زعامة الحزب ولن يترشح مرة أخرى في نهاية ولايته في 23 مارس.