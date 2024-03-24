وذكرت واتسون في بيان أن الحكومة الأميركية شاركت في وقت مبكر هذا الشهر معلومات مع روسيا عن هجوم مزمع في موسكو وأصدرت أيضا نصائح عامة للأميركيين في روسيا في السابع من مارس.

وأضافت "يتحمل تنظيم داعش بمفرده المسؤولية عن هذا الهجوم. ولا يوجد أي تورط أوكراني على الإطلاق".

زيلينسكي يرد على تصريحات بوتين

- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي المصور يوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبحث عن سبل لتحويل اللوم في مذبحة قاعة الحفلات إلى أوكرانيا.

- زيلينسكي أضاف أنه كان "من المتوقع تماما" أن يظل بوتين صامتا لمدة 24 ساعة قبل ربط الواقعة بأوكرانيا مشيرا إلى أن مئات الآلاف من "الإرهابيين" الذين أرسلهم بوتين للقتال والقتل في الحرب في أوكرانيا هو عدد "كاف بالتأكيد" لوقف الإرهابيين في الداخل.

- بحسب زيلينسكي فإن "ما حدث بالأمس في موسكو واضح: بوتين والأوغاد الآخرون يحاولون فقط إلقاء اللوم على طرف آخر. لديهم دائما الأساليب نفسها".

وتبنى تنظيم "داعش" هجوم موسكو الأكثر دموية في روسيا منذ نحو عقدين والأكثر دموية للتنظيم في أوروبا.

وارتفعت حصيلة القتلى في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إلى 133، حسبما أعلنت أعلى وكالة تحقيق حكومية في روسيا، السبت.

ويأتي التحديث الصادر عن لجنة التحقيق في الوقت الذي تقوم فيه السلطات بتمشيط الحطام المتفحم لمبنى "كروكس سيتي هول" على الطرف الغربي لموسكو بحثا عن المزيد من الضحايا.

ماذا قال بوتين عن هجوم موسكو؟

• الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال السبت، في أول تعليق له على هجوم موسكو إنه سيتم عقاب كل من يقف وراء الهجوم واصفا ما حصل بالعمل الإرهابي المنظم.

• المتورطون في هجوم موسكو كانوا يتجهون إلى الحدود الروسية الأوكرانية.

• تم تحضير نافذة لهم للعبور لأوكرانيا.

• الأجهزة الأمنية تعمل على دراسة ملابسات الحادث.

• المجرمون قتلوا المواطنين والأطفال كما كان يفعل النازيون في السابق.

• جميع المنفذين سوف تتم معاقبتهم بشكل عادل سوف نعاقب كل من يقف وراء هذا الهجوم.

• لا يمكن لأحد زعزعة تكاتفنا وقوتنا ووحدتنا.

• روسيا مرت بفترة عصيبة في السابق ولكن أصبحت أقوى بكثير.

• سندعم أسر الضحايا والمصابين.

• يوم غد سيكون يوم حداد في روسيا وتم تشديد الإجراءات الأمنية.