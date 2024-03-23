تصريحات سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف والمنضوي في الائتلاف الحكومي الذي ترأسه جورجيا ميلوني، جاءت خلال تجمّع أقيم في روما لقادة أوروبيين يمينيين وقوميين لحشد الدعم تحضيرا للانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي المقرّرة في يونيو.

وقال سالفيني، خلال التجمّع الذي نظّمه تكتّل الهوية والديموقراطية في البرلمان الأوروبي، إن اقتراح ماكرون خلال الشهر الماضي إرسال قوات إلى أوكرانيا "شديد الخطورة وفيه إفراط وغير متوازن".

وأضاف: "أعتقد أن الرئيس ماكرون بكلماته، يشكّل خطرا على بلدنا وقارتنا".

وتابع: "المشكلة تكمن في دعاة حرب على غرار ماكرون يتحدّثون عن الحرب، لا أريد أن نترك لأولادنا قارة تستعد للدخول في حرب عالمية ثالثة".

سالفيني الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل الإيطالي، شعبوي متشدد غالبا ما تثير تصريحاته انتقادات حادة.

في وقت سابق من الشهر الحالي، علّق على نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية بالقول "عندما يصوّت الناس يكونون دائما على صواب".

وبعد وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالاني الشهر الماضي، قال إن تحديد سبب الوفاة "يعود للأطباء والقضاة الروس".

وسبق أن أبدى سالفيني إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واستدعت تصريحات لماكرون أدلى بها الشهر الماضي ورفض فيها استبعاد إرسال قوات إلى أوكرانيا، ردا حازما من برلين وغيرها من الشركاء الأوروبيين.