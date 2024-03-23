وتستخدم وزارة الدفاع لفظ "حيدت" على نحو شائع بمعنى قتلت.

وذكرت، في تغريدة على حسابها بمنصة "إكس": "ستواصل قواتنا المسلحة التركية تدمير أوكار الإرهابيين بكل عزيمة وإصرار".

وقالت تركيا، في وقت سابق، إنها اقترحت هذا الشهر تشكيل "مركز عمليات مشترك" مع العراق بهدف قتال حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، حيث يتمركز.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في 1984، وقتل أكثر من 40 ألف شخص. وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة محظورة.

ونفذت تركيا على مدار سنوات عمليات عسكرية عبر الحدود مستهدفة المسلحين الأكراد.