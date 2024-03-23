وأعلن الكرملين، السبت، أن روسيا ألقت القبض على 11 من بينهم 4 يشتبه في أنهم مسلحون على صلة بإطلاق النار في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو.

وكانت أحدث حصيلة رسمية للقتلى أعلنتها لجنة التحقيقات الروسية وهي 115 شخصا.

وسيستغرق البحث عن ضحايا بين أنقاض صالة الحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو والتي كانت هدفا لهجوم تبناه تنظيم داعش خرسان، أياما عدة وفق ما أعلن حاكم منطقة موسكو السبت.

وكتب أندري فوروبيوف على تلغرام بعد فترة وجيزة من إعلان لجنة التحقيق الروسية ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 115 قتيلا، "يعمل المنقذون 24 ساعة على 24 في الموقع (...) عثر على 20 جثة أخرى تحت الأنقاض. سيستمر العمل لأيام عدة".

تطورات هجوم "كروكس سيتي"

بحسب وسائل إعلام روسية فإن 3 أشخاص على الأقل فتحو النار على الجمهور في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول"، بمدينة كراسنوغورسك في ضواحي موسكو.

أعقب ذلك اندلاع حريق في المبنى.

وصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.

أعلن تنظيم "داعش خراسان"، ومقره أفغانستان، مسؤوليته عن الهجوم.

لم يعلق الرئيس بوتين حتى الساعات الأولى من الصباح بتوجيه اتهام لجهة بعينها.