وأسفر الهجوم الذي أعلن تنظيم "داعش خراسان" تبنيه عن مقتل أكثر من 60 شخصا وفق مصادر رسمية، بينما قالت وسائل إعلام روسية إنه أوقع 62 قتيلا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لجنة التحقيق قولها في بيان:

• فحص جثث المتوفين لا يزال جاريا.

• عدد الضحايا يمكن أن يرتفع.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت محادثات مع مسؤولي إنفاذ القانون والإنقاذ بعد الهجوم الدامي.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين قوله إن بوتين تلقى تقارير من رئيس أجهزة الأمن، ولجنة التحقيق، والحرس الوطني، ومن وزراء الداخلية والصحة وحالات الطوارئ.

وأظهرت لقطات مصورة مسلحين يطلقون النار على أفراد أسفل ما بدا وكأنه لافتة للدخول إلى قاعة "كروكس سيتي"، وشوهد أيضا أشخاص يرقدون بلا حراك وسط برك الدماء خارج القاعة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن طائرات هليكوبتر حاولت إخماد النيران وإجلاء نحو 100 شخص من الطابق السفلي، وقالت وكالة الإعلام الروسية إن سقف المبنى انهار.