وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة حذرت روسيا في الأسابيع القليلة الماضية من احتمال وقوع هجوم على أراضيها.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "لقد حذرنا الروس بشكل مناسب". ولم يذكر أي تفاصيل.

وقتل ما لا يقل عن 62 شخصا وأصيب 145 آخرون يوم الجمعة عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي بالقرب من موسكو في واحدة من أكثر الهجمات دموية في روسيا منذ عقود.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عبر تلغرام مسؤوليته عن الهجوم، وقال في بيان نشره على تلغرام إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو".

وأضاف البيان أن المقاتلين "انسحبوا إلى قواعدهم بسلام".

تحذير أميركي

- أظهر تحذير كانت قد وجهته سفارة الولايات المتحدة في موسكو قبل أسبوعين أنها كانت على علم بمخطط إرهابي لهجمات في موسكو، لكن يبدو أن السلطات الروسية لم تأخذ الأمر على محمل الجد.

- في السابع من مارس، أطلقت السفارة الأميركية تحذيرا يلمح إلى نفس طبيعة الهجوم الذي ضرب موسكو يوم الجمعة 22 مارس.

- قالت السفارة الأميركية في موسكو: "تراقب السفارة تقارير تفيد بأن متطرفين يخططون لمهاجمة تجمعات كبيرة في موسكو، بما في ذلك الحفلات الموسيقية، في المستقبل القريب، ويجب على المواطنين الأميركيين تجنب التجمعات الكبيرة خلال الـ 48 ساعة القادمة".

- بحسب وكالة سبوتنيك، فقد أثار التحذير عندما صدر لأول مرة، الدهشة بين المراقبين الروس لأنه لم تكن هناك معلومات عامة تشير إلى احتمال وقوع هجوم إرهابي.

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد ندد في بداية الأسبوع بالتحذيرات الغربية ووصفها بأنها محاولة لترويع الروس.

- لم توضح السفارة الأمريكية بعد التهديد الإرهابي المحتمل الذي كانت تشير إليه ومن أين حصلت على المعلومات الاستخباراتية.