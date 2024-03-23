ولقي ما لا يقل عن 40 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو اليوم الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

إدانات عربية ودولية

تتالت ردود الفعل المستنكرة والمنددة بالهجوم الدامي، وقال البيت الأبيض ، إن صور إطلاق النار في العاصمة الروسية يصعب مشاهدتها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين "نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع. الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها".

وقدم البيت الأبيض تعازيه إثر سقوط ضحايا في إطلاق نار "مروع" داخل صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، لافتا إلى أنه يحاول الحصول على مزيد من المعلومات.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن "الصدمة والفزع" بعد "الهجوم الإرهابي" الذي خلّف ما لا يقل عن 40 قتيلا.

وأفاد المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو إن "الاتحاد يشعر بالصدمة والفزع إزاء التقارير الواردة عن هجوم إرهابي في كروكوس سيتي هول في موسكو. يدين الاتحاد الأوروبي جميع الهجمات على المدنيين".

وعبّرت الخارجية الفرنسية في منشور على منصة إكس عن تعاطفها مع ضحايا حادث إطلاق الرصاص ومع الشعب الروسي، وقالت في المنشور إن الصور التي وردت من موسكو "مروعة"وإنه "ينبغي تسليط الضوء على هذه الأعمال الشنيعة".

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هجوم موسكو بأنه "عمل إرهابي شنيع".

إسبانيا من جانبها أعربت عن "صدمتها" من الهجوم على الحفل، وفق بيان للخارجية.

من جانبها استنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية إدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق.

كذلك أدانت الإمارات بشدة الهجوم، وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.