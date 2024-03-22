وأظهر أحد المقاطع أشخاصا بزي عادي يدخلون قاعة المسرح قبل أن يطلقو النار على الحاضرين، فيما أظهر فيدو آخر أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى المسرح وألسنة النيران تلتهمه.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن سقف "قاعة مدينة كروكوس" اجتاحته النيران بكامله تقريبًا ولا يزال الناس بالداخل.

تفاصيل الحادث

وبحسب وسائل إعلام روسية، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.

وأضافت: "بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران.

استلقى الناس في القاعة على الأرض هربا من إطلاق النار، لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا في الزحف للخروج. وتمكن كثيرون من الخروج.

وأفادت عدة وسائل إعلام روسية أخرى عن إطلاق النار، وقالت إن النيران اشتعلت في القاعة. وأظهر مقطع مصور بث على قنوات تطبيق المراسلة الروسية أعمدة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد فوق المبنى.

عمليات إنقاذ

وقالت وزارة الصحة في مقاطعة موسكو، تم إرسال أكثر من 50 طاقم إسعاف إلى مدينة كراسنوغورسك لتقديم المساعدة الطبية للضحايا في مركز تسوق "كروكوس سيتي".

وتواصل فرق الطوارئ العمل من أجل إنقاذ الأشخاص من سطح مبنى "كروكوس سيتي هول" باستخدام الرافعات والمعدات اللازمة.

وفقا لتقارير المديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ قام رجال الإطفاء بإجلاء نحو 100 شخص من قاعة مجمع "كروكوس" عبر أسطح المبنى.