وذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية أن عدة مسلحين أطلقوا النار على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وأضافت أن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون أزياء قتالية أطلقوا النار من أسلحة كانت بحوزتهم.

كما أوردت وكالة أنباء تاس الرسمية أن إطلاق النار وقع في قاعة في كروكوس، على الطرف الغربي من العاصمة الروسية.

وأفادت عدة وسائل إعلام روسية أخرى عن إطلاق النار، وقالت إن النيران اشتعلت في القاعة. وأظهر مقطع مصور بث على قنوات تطبيق المراسلة الروسية أعمدة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد فوق المبنى.