وقال اللفتنانت جنرال أولكسندر بافليك "لن يكون بالضرورة هجوما. ربما سيعملون على تجديد وحداتهم التي فقدت قدرتها القتالية لكن هناك احتمال أن يكون لديهم في بداية الصيف قوات معينة للقيام بعمليات هجومية".

وكان بافليوك، وهو قائد القوات البرية الأوكرانية، يتحدث بعد التقدم الأخير الذي حققته القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

وأظهر الكرملين أيضًا علامات على تشدد الخطاب، قائلاً إنه يعتبر نفسه في حالة حرب.

وحتى الآن، أشارت إلى الحرب في أوكرانيا باعتبارها "عملية عسكرية خاصة"، واتخذت إجراءات صارمة ضد أولئك الذين أشاروا إليها على أنها صراع واسع النطاق.

وقال وزير الدفاع الروسي هذا الأسبوع إن موسكو ستعزز جيشها بإضافة جيشين جديدين و30 تشكيلا جديدا بحلول نهاية العام الحالي.