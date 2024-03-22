وقالت وزارة العدل الفلبينية إن الشرطة ألقت القبض على أرنولفو تيفيس جونيور بينما كان يلعب في مضمار غولف أمس الخميس في ديلي عاصمة تيمور الشرقية التي كان قد سعى لنيل حق اللجوء إليها.

وتم القبض عليه بمقتضى نشرة حمراء للإنتربول، طلب يقدم إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتا في انتظار تسليمه أو ترحيله، تطلب من الشرطة في جميع أنحاء العالم تحديد مكانه والقبض عليه.

ويواجه تيفيس اتهامات بقتل رويل ديغامو حاكم مقاطعة نيغروس أورينتال و8 أشخاص آخرين، منهم أشخاص كانوا يطلبون مساعدة في منزل ديغامو، في بلدة بامبلونا في مارس من العام الماضي.

وقالت الشرطة الفلبينية وقتها إن الهجوم أسفر عن إصابة نحو 17 شخصا بينهم طبيب وجنديان بالجيش.

وكان 6 رجال على الأقل مسلحين ببنادق هجومية ويرتدون ملابس عسكرية مموهة وسترات مقاومة للرصاص قد دخلوا بهدوء مجمع ديغامو السكني وفتحوا النار في هجوم سجلته كاميرات المراقبة الأمنية.

ولاذ مطلقو النار بالفرار في 3 سيارات رباعية الدفع، وأعلنت السلطات في وقت لاحق القبض على عدد من المشتبه بهم.

ونفى تيفيس الضلوع بأي شكل في مقتل ديغامو والضحايا الآخرين، وقال إنه ضحية مكيدة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.