وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام للتراسل "يرى العالم أهداف الإرهابيين الروس بأكبر قدر ممكن من الوضوح وهي: محطات لتوليد الطاقة وخطوط لإمدادات الطاقة وسد لتوليد الطاقة الكهرومائية ومبان سكنية عادية وحتى حافلة كهربائية"، بحسب رويترز.

من ناحيته، قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الجمعة، إنه أسقط 92 من 151 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا في هجوم خلال الليل.

أكبر هجوم على البنية التحتية للطاقة

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر مسؤول كبير في قطاع الطاقة أن الهجوم الروسي الأخير هو الهجوم الأكبر الذي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وقالت شركة الطاقة الكهرومائية الحكومية الأوكرانية أن ضربة روسية أصابت أكبر سد في أوكرانيا، وهو سد محطة دنيبرو الكهرومائية في زابوريجيا، لكن ليس هناك خطر حدوث فجوات في السد.

وأضافت "هناك حريق في المحطة حاليا.. تعمل أجهزة الطوارئ والعاملين المعنيين بالطاقة في الموقع للتعامل مع آثار ضربات جوية عديدة".

وأفاد مراسلنا، نقلا عن مصدر عسكري أوكراني، بأن القوات الروسية نفذت 12 ضربة صاروخية على زابوريجيا، في وقت مبكر من صباح الجمعة، مشيرا إلى ضربة روسية أصابت سد محطة دنيبرو الكهرومائية في زابوريجيا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريجيا، إيفان فيدوروف، في صفحته على تطبيق تلغرام إن "7 منازل تعرضت للتدمير إضافة إلى مرافق في البنية التحتية " للمدينة، وفقا لما ذكره مراسلنا.

من جانبه، أفاد سكرتير مجلس مدينة زابوريجيا، أناتولي كورتيف، بوجود ضحايا نتيجة الهجوم، لكنه لم يحدد العدد.

وقال "لقد ظل الروس يهاجمون زابوريجيا لأكثر من ساعة. وبحسب البيانات الأولية، فقد تم تدمير منزلين تابعين للقطاع الخاص. ولحقت أضرار بسبعة منازل أخرى. وللأسف هناك ضحايا".

من جانبها افادت شرطة الدوريات في منطقة زابوريجيا أن حركة المرور على معبر الطريق فوق سد دنيبروفسكايا القريب من المدينة مقيدة تمامًا.

ونقل مراسلنا عن السلطات المحلية لمدينة خاركيف، بشمال شرقي أوكرانيا، قولها إن التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن المدينة بسبب هجمات صاروخية روسية على المدينة صباح الجمعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن "الروس نفذوا أكثر من 15 هجوم على منشآت الطاقة. المدينة تقريبا في ظلام دامس".

وأفاد عمدة المدينة إيهور تيريخوف بوقوع 15 انفجارًا في خاركيف.