وقام وزير الدفاع سيرغي شويغو، اليوم، بتفقد عمليات تنفيذ حجوزات وزارة الدفاع في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بمقاطعة نيجني نوفغورود.

وجاء في بيان الوزارة: "أبلغ مسؤولو المجمع وزير الدفاع سيرغي شويغو، بأن المؤسسة قامت بزيادة إنتاج القنابل الجوية من طراز "فاب-500" بعدة أضعاف، كما ضاعفت إنتاجها لقنابل "فاب-1500".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه منذ فبراير من هذا العام، تم تنظيم عملية الإنتاج الموسع لقنابل "فاب-3000" شديدة الانفجار، وفق ما نقل موقع سبتوتنيك الإخباري.

وأشارت الوزارة كذلك، إلى توسيع نطاق وتنوع ذخيرة المدفعية المنتجة.

يأتي هذا فيما تعاني القوات الأوكرانية من نقص في الذخيرة والأسلحة، وخصوصا القذائف، رغم تعهد الدول الغربية بزيادة الإنتاج من أجل تزويد أوكرانيا بها.